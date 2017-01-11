Суд отклонил «праздный» запрос СМИ по поводу самолета Шувалова

Пресненский суд Москвы отказал изданию «Левиафан», относящемуся к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального, в иске о бездействии правительства РФ. Об этом он сообщил в своем блоге.

Основанием для иска стал отказ правительства предоставить «Левиафану» график рабочих поездок вице-премьера РФ Игоря Шувалова.

Судья Юлиан Лебедев определил, что запрос был направлен «на явное злоупотребление правом в целях удовлетворения праздного любопытства либо незаконного интереса».

Лебедев особо отметил, что запрос не был связан с профессиональной деятельностью Шувалова и под закон «О СМИ» он не подпадает.

В 2016 году ФБК начало расследование о частном самолете Bombardier Global Express Шувалова, стоимостью 62 млн долларов, который не указан в декларации о доходах вице-премьера.

График рабочих поездок вице-премьера Шувалова был необходим оппозиционеру для последующего сопоставления с перемещениям личного самолета чиновника.