Эксперты из РФ приехали проверять египетские аэропорты

Около 17:00 мск в Каир транзитом из Италии прибыла делегация российских экспертов по авиационной безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на египетские СМИ. Они сообщают, что эксперты проведут инспекцию аэропортов Египта на предмет выполнения условий, выставленных ранее Россией.

В сообщении говорится, что делегация состоит из девяти человек, которые уже сегодня вылетели в египетские курортные города, куда чартерными рейсами из РФ летают российские туристы на отдых.

Речь идет о Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, аэропорты которых будут подвергнуты тщательной проверке на предмет соблюдения российских требований к обеспечению безопасности.

В частности, в Шарм-эль-Шейхе будет проведено тестирование недавно установленного в тамошнем аэропорту биометрического оборудования и дополнительной системы видеонаблюдения.

Источник в местном аэропорту сообщил, что проверка стартует утром в четверг, 12 января. По его словам, российские специалисты будут осуществлять ее в сопровождении представителей египетского министерства авиации, руководители служб безопасности городов и аэропортов.

Предполагается, что работа российской делегации продлится до 16 января, после чего эксперты отправятся в Москву, чтобы подытожить итоги своей проверки и сделать выводы о возможности возобновления авиасообщения между РФ и Египтом.

Напомним, оно было прервано в ноябре 2015 года из-за крушения лайнера авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом, причиной которого был назван теракт. В результате авиакатастрофы погибли 217 пассажиров и семеро членов экипажа. Расследование трагедии продолжается до сих пор.