В феврале пенсии индексируют на 5,4%

В 2017 году страховые пенсии в России будут индексироваться дважды — 1 февраля они повысятся на 5,4%, в апреле — еще на 0,4%. Об этом сообщил министр труда Максим Топилин, передает РИА Новости.

По словам министра, в стране имеются все ресурсы, чтобы обеспечить социальные выплаты в 2017-2018 годах.

В 2016 году из-за кризиса правительство не проводило индексацию пенсий, заменив ее единовременной выплатой в 5000 рублей. По данным Минтруда, к 10 января эти деньги уже поступили на счета 4 миллионов пенсионеров.