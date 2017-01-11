Полиция помешала разместить плакаты против РПЦ на Исаакиевском соборе

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщила, что сотрудники полиции не дали активистам разместить на Исаакиевском соборе плакаты с протестом против его передачи Русской православной церкви (РПЦ). Об этом пишет «Интерфакс».

«К собору пришла группа граждан с баннерами. Неподалеку находился наряд полиции. Полицейские попросили данных граждан оставить баннеры. Не разместив баннеры на соборе, активисты оставили их и удалились», — рассказали в МВД.

Пресс-служба молодежного демократического движения «Весна» заявила, что акцию пытались провести его активисты.

«Активисты движения "Весна" повесили баннер "не РПЦ" на колоннаде Исаакиевского собора. В то же время слова "Слава Богу" оказались перехвачены заранее ожидавшими активистов сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

Активисты планировали разместить надпись «Слава богу, не РПЦ», тем самым выразив свое отношение к решению губернатора Петербурга передать Исаакиевский собор РПЦ.