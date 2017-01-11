Против передачи Исаакиевского собора РПЦ высказались 100 тысяч человек

Петиция на сайте Change.org против передачи Исаакиевского собора в Петербурге в распоряжение Русской православной церкви набрала более 100 тысяч подписей.

Авторы петиции опасаются, что передача музея в ведение религиозной организации приведет ограничениям для обычных туристов.

«Будет полностью ликвидирована образовательная и просветительская составляющая (вряд ли РПЦ будет проводить экскурсии, организовывать разнообразные выставки и концерты классической музыки)», — отмечается в тексте обращения.

При сборе 150 тысяч подписей петиция будет отправлена президенту Владимиру Путину и петербургскому губернатору Георгию Полтавченко.

Полтавченко накануне официально подтвердил, что достиг договоренности с РПЦ о передаче собора в ее ведение.