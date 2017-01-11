11 января 2017, 10:33
В результате взрыва в Кандагаре погибли пять дипломатов из ОАЭ
Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов сообщило о смерти пяти дипломатов, пострадавших в результате прогремевшего накануне в Афганистане взрыва. Об этом сообщает АР.
В результате теракта в гостевом доме губернатора провинции Кандагар погибли 11 человек и 16 были ранены. Пострадал также посол ОАЭ в Афганистане Джума аль-Кааби. Дипломаты находились в Кандагаре в рамках гуманитарной миссии.
Ответственность за взрыв на себя взяло запрещенное в РФ движение «Талибан». Талибы и раньше совершали теракты, но взрыв внутри настолько хорошо охраняемой территории является беспрецедентным даже для Афганистана, пишет агентство.
United Arab Emirates says 5 diplomats killed in Afghan blast. https://t.co/cYcHiwNB3F— The Associated Press (@AP) 11 января 2017 г.
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