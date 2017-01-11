В результате взрыва в Кандагаре погибли пять дипломатов из ОАЭ

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов сообщило о смерти пяти дипломатов, пострадавших в результате прогремевшего накануне в Афганистане взрыва. Об этом сообщает АР.

В результате теракта в гостевом доме губернатора провинции Кандагар погибли 11 человек и 16 были ранены. Пострадал также посол ОАЭ в Афганистане Джума аль-Кааби. Дипломаты находились в Кандагаре в рамках гуманитарной миссии.

Ответственность за взрыв на себя взяло запрещенное в РФ движение «Талибан». Талибы и раньше совершали теракты, но взрыв внутри настолько хорошо охраняемой территории является беспрецедентным даже для Афганистана, пишет агентство.