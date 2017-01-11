Мемория. Константин Хабенский

11 января 1972 года родился Константин Хабенский, российский актер театра и кино, народный артист России.

Личное дело

Константин Юрьевич Хабенский (44 года) родился в Ленинграде, в семье инженеров-гидрологов. В 1981 году семья переехала на четыре года в Нижневартовск, затем вернулась в город на Неве. Окончив восемь классов, Хабенский поступил в техникум авиационного приборостроения и автоматики. После третьего курса забрал документы, и некоторое время работал полотером, дворником, уличным музыкантом и монтировщиком в театре-студии «Суббота».

В 1990 году в возрасте 18 лет поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Его выпускной работой стала роль Эстрагона в пьесе Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо». В 1994 году сыграл первую эпизодическую роль в кино (комедия Владимира Зайкина «На кого Бог пошлет»).

Окончив театральный институт в 1995 году, был принят в экспериментальный театр «Перекресток», тогда же начал работать на Ленинградском телевидении — ведущим в отделе музыкальных и информационных программ.

В 1996 году переехал в Москву, поступил в театр «Сатирикон», где сыграл ряд ролей второго плана. С 1997 года выступал на сцене Театра имени Ленсовета, где сыграл, среди прочего, Дурачка Карла в «Войцеке» Георга Бюхнера, Эстрагона в беккетовском спектакле «В ожидании Годо», Валентайна в «Поживем — увидим» Бернарда Шоу.

В 1998 году снялся сразу в трех фильмах — в российско-венгерской мелодраме Томаша Тота «Наташа», драме Алексея Германа «Хрусталев, машину!» и мелодраме Дмитрия Месхиева «Женская собственность». За последнюю работу получил приз за лучшую мужскую роль на Гатчинском кинофестивале. Еще одной заметной киноработой того времени стала главная роль в картине Владимира Фокина «Дом для богатых».

В 2000—2005 годах снимался в телесериале «Убойная сила», выпущенном Первым каналом в качестве конкурента «Улицам разбитых фонарей». В 2002 году дебютировал на сцене МХТ имени Чехова в роли Зилова в вампиловской «Утиной охоте». В следующем году был принят в труппу МХТ, где играл Алексея Турбина в «Белой гвардии» Михаила Булгакова (2004), Клавдия в «Гамлете» (2005), Мэкки в «Трехгрошовой опере» Бертольда Брехта (2009) и Контрабасиста в «Контрабасе» Патрика Зюскинда (2014).

Кроме этого в 2011 году в Театре под руководством Олега Табакова исполнил Тригорина в чеховской «Чайке». Заслуженный артист России (2006), Народный артист России (2012).

В 2008 году основал благотворительный фонд своего имени. Организация помогает детям с онкологическими и другими заболеваниями головного мозга. За 2014 год, согласно статистике, приведенной на сайте фонда, фондом было собрано почти 80,4 миллиона рублей на лечение детей с онкологическими заболеваниями. В 2016 году за этот проект Константин Хабенский был удостоен премии «Импульс добра» в области социального предпринимательства.

С 2010 года открыл большое число театральных студий по всей стране. По две студии появились в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Перми. По одной студии действует в Воронеже, Новосибирске и Уфе. Летом все театральные студии при благотворительном фонде Константина Хабенского собираются на фестиваль «Оперение».

Актер был дважды женат. С 2000 года — на журналистке одной из петербургских радиостанций Анастасии Смирновой. Она сыграла эпизодические роли в фильмах «Линии судьбы» (2003), «Убойная сила-5», (2003) и «9 месяцев», (2006). В сентябре 2007 года у пары родился сын Иван Хабенский. В декабре 2008 года после годичного лечения в Лос-Анджелесе Анастасия умерла от опухоли головного мозга. Летом 2013 года Хабенский женился на актрисе МХТ Ольге Литвиновой.

Чем знаменит

Константин Хабенский

Массовый зритель знает Хабенского по роли Антона Городецкого в фильмах «Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2005). Эти ленты в жанре фэнтези стали самыми кассовыми в то время и были адоптированы для проката в Европе и США.

Актер много работает в кино. Среди заметных ролей двухтысячных — Александр Колчак в фильме «Адмиралъ» (2008) и Костя Лукашин в «Иронии судьбы. Продолжение» (2007). В 2010 году снялся в главной роли в картине «Выкрутасы» Левана Габриадзе, в 2011 году — получил роль Алексея Турбина в телесериале «Белая гвардия».

В 2013 году на телеэкраны вышел восьмисерийный фильм о жизни русско-румынского певца и ресторатора Петра Лещенко — «Петр Лещенко. Все, что было…» — где Хабенский взялся за роль музыканта. В том же году вышел в прокат фильм Александра Велединского «Географ глобус пропил» — одна из самых ярких ролей актера, открывшая его думающему зрителю. В «Географе» снимались и многие ребята из театральной студии Хабенского в Перми и Екатеринбурге.

В 2014 году вышел очередной новогодний фильм с его участием — «Елки 1914». В предыдущих «Елках» Хабенский был голосом за кадром. В 2015 вышел телевизионный сериал «Метод» с его участием. Работа является ремейком сериала «Декстер».

О чем надо знать

Хабенский — основатель благотворительного фонда для больных раком детей. Фонд был основан тогда же, когда от этого заболевания скончалась первая жена актера.

На церемонию награждения званием «Народный артист России» в Кремле надел значок «Дети вне политики». Тем самым актер, по его собственным словам, хотел привлечь внимание к проблемам сирот, которых российские власти запретили усыновлять американцам по «закону Димы Яковлева».

Прямая речь:

О хорошем спектакле и игре актера: «Иногда — когда ты на сцене — от напряжения у тебя вдруг рождается ощущение, что в голове разлетелся шкаф с посудой. Это такой сигнал: все, на сегодня я отыграл. Но хочешь ты или нет, надо продолжать таскать этот разбитый шкаф, потому что зритель тоже хочет, чтобы у него в голове разлетелся шкаф. В хорошем спектакле шкафы всегда разлетаются».

Об отдыхе вдали от цивилизации: «Когда я хочу отдохнуть, я еду к себе в деревню, где занимаюсь тем, что ничего не делаю. Иногда, чтобы дойти от дома до бани — а это двести метров, — требуется не один день. Я просто беру стул, сажусь на веранде, и все отлично. Потом встаешь, берешь гвоздь, вколачиваешь, смотришь, туда ли вколотил, выдергиваешь его, кладешь на место, думаешь: "Нет, не туда". И идешь разжигаешь камин. Вот и весь день…».

О создании благотворительного фонда помощи детям: «Я создал этот фонд для жены Насти, у которой была опухоль, она тогда проходила лечение. Для того, чтобы не фокусироваться на нашей беде, мы решили помогать людям, которые столкнулись с такой же проблемой, но только решили сосредоточиться на детях. В Америке это достаточно развитая система — люди с одной и той же болезнью общаются, устраивают большие конференции, узнают для себя что-то новое. Они спасают и поддерживают друг друга. Мы начали этим заниматься, потом Насти не стало. И грош цена была бы всей этой истории, если бы я наплевал на то, что мы сделали. Трудно говорить про мотивацию, но тот, кто попробовал заниматься этим хоть один раз, либо отходит в сторону сразу, либо остается в деле».

6 фактов о Константине Хабенском

Сыграл более 40 ролей в кино и 30 — в спектаклях петербургских и московских театров.

Актер любит выпить. В частности, журналу Esquire он заявил: «Я не запойный человек — не хватает на это здоровья. Но алкоголь в моей жизни присутствует — как попытка закончить, наконец, рабочий день».

Утверждает, что «со своего первого гонорара купил машину, а со второго — права».

Летает бизнес-классом: «Я стараюсь летать бизнес-классом не потому, что в экономе якобы сидят люди другой социальной прослойки. Просто интерес к актерам в замкнутом пространстве возрастает слишком сильно.

Работает над ролями, какими бы тяжелыми для исполнения они не были: «У меня хватает наглости брать даже те роли, про которые я понимаю, что они тяжелые, и что у меня вряд ли получится».

Считает театр для себя более важным, чем кино. «Нет у меня фильмов, с которыми я пойду к боженьке», — заметил он в интервью «Ведомостям».

Материалы о Константине Хабенском:

Статья о Константине Хабенском в Википедии

Биография на сайте Kino-teatr.ru

Интервью журналу Esquire

Биографическая справка на сайте МХТ

Факты о Хабенском в подборке Forbes