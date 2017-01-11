СМИ узнали о помощи Киева в предвыборной кампании Клинтон

Власти Украины пытались оказать помощь Хиллари Клинтон — кандидату в президенты от Демократической партии США. Об этом пишет американское интернет-издание Politico.

Согласно информации издания, Киев помогал союзникам Клинтон в поиске компромата на ее соперника, избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Отмечается, что Украина также обнародовала документы, указывающие на коррумпированность одного из руководителей предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

Также говорится, что неназванный представитель Национального комитета американской демпартии встречался с высокопоставленными представителями властей Украины для якобы разоблачения связи между Трампом, Манафортом и Россией.

Встреча, как утверждает издание, прошла в посольстве Украины в Вашингтоне. Politico напомнило, что украинская сторона заверяла в своей нейтральной позиции к обоим кандидатам на пост главы США.