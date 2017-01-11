СМИ рассказали о новом владельце критикующего Куйвашева портала

Свердловская журналистка Елизавета Кобякова накануне пожаловалась на то, что ей запретили писать под псевдонимом. Ситуация для автора наверняка не очень приятная, но не критичная. При этом она взволновала любопытство профсообщества.

В посте девушка не указала, кто именно запретил ей печататься под этим именем – его велели оставить за предыдущим местом работы, изданием «Устав». При том, что сейчас журналистка трудится в «Вечерних ведомостях», и логично было бы предположить, что указывать бывшее начальство никак не может – может только новое.

«Устав» был учрежден специально для войны между городом и областью, откровенно «мочил» губернатора Куйвашева и щедро спонсировался Тунгусовым, пока был нужен – то есть до перехода последнего в администрацию главы региона. После создатели «Устава» продали издание. Формальным покупателем стал депутат свердловского закса Вячеслав Вегнер, что вызвало некоторое изумление у слухмейкров - мол, откуда у коммуниста деньги?

В Екатеринбурге стали шептаться, что фактическим владельцем «Устава» являются другие люди. Те же, что владеют «Вечерними ведомостями» - и именно поэтому журналистке пришлось повиноваться и бросить свой старый псевдоним. В пользу этой версии говорит тот факт, что офис «Устава» переехал вслед за своей бывшей сотрудницей и теперь размещается этажом ниже «Ведомостей».

Поговаривают, что ими владеют выходцы из известного ОПС «Уралмаш». Правда, в каких целях ими будет использоваться новый инфоресурс, пока неизвестно.