В Минобороны РФ опровергли опасное поведение летчиков в небе над Сирией

Летчики ВВС США на днях пожаловались на российских пилотов, обвиняя их в опасном сближении в небе над Сирией. Об этом The Wall Street Journal рассказал бригадный генерал Чарльз Коркоран.

Сегодня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков опроверг эту информацию.

«Трудно понять, являются ли сделанные заявления искренним мнением генерала Коркорана или его, как и многих других, просто использовала уходящая администрация США в рамках прощального русофобского спектакля», — сказал он (цитата по пресс-релизу Минобороны).

По словам Конашенкова, ни Коркоран, ни другие представители Пентагона не высказывали российским военным подобных претензий.