Экс-глава ФСБ опроверг сбор Россией компромата на Трампа

Депутат Госдумы Николай Ковалев, руководивший ФСБ в 1996-1998 годах, опроверг сообщения о сборе Россией компромата на американского миллиардера, избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нет, конечно, компромата», — сказал парламентарий.

Ранее CNN и Buzzfeed сообщили, что спецслужбы США проинформировали действующего президента Барака Обаму о том, что Россия собрала компрометирующее досье на Трампа, когда он приезжал в Москву для организации конкурса красоты.

Речь шла о сексуальных похождениях миллиардера.

«Собирать компромат на человека, который приехал и занимался проведением конкурса красоты — кому это интересно? Такой практики — я могу сослаться на свой опыт работы — у нас в России нет», — отметил Ковалев.