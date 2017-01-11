Маккейн получил «компромат» на Трампа и передал его в ФБР

Член американского Сената Джон Маккейн заявил, что в конце прошлого года получил некие материалы, в которых утверждалось, что у России есть компромат на избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает AP.

По словам сенатора, он не смог оценить правдивость полученных файлов и передал их ФБР.

«Мое сотрудничество с ФБР или другим правительственным агентством по данному вопросу ограничивается этим пунктом», — приводит агентство цитату из заявления Маккейна.

Ранее на сайте BuzzFeed был опубликован 35-страничный доклад, в котором утверждалось, что российские спецслужбы задолго до выдвижения Трампа в президенты собирали на него компромат личного и финансового характера.

В частности, там было сказано о том, что Трамп в 2013 году останавливался в московском отеле Ritz Carlton и специально выбрал номер, где ранее побывал президент США Барак Обама с супругой Мишель. Якобы Трамп пригласил в номер проституток и попросил их устроить на постели, где спали супруги Обама, «золотой дождь».

Российские власти опровергли наличие компромата на Трампа.