Блогер из США издал «Библию мемов» в виде раскраски

В США в продажу поступила книга иллюстраций под названием «Библия мемов», автором которой стал американский блогер Джейсон Вонг, передает РИА Новости. В книгу он включил изображения, которые, по его мнению, стали самыми популярными в интернете в течение прошлого года.

«Библия мемов» выполнена в виде раскраски: читатель может по собственному желанию оставить иллюстрации черно-белыми или сделать их цветными. В книжке всего 16 страниц, по одному рисунку на каждой.

Иллюстрации Вонг отбирал по принципу широты их распространения, включая в свое издание даже те картинки, которые публиковались в солидных СМИ. Некоторые из них можно посмотреть на страничке книги в Instagram. Текстовые фрагменты в раскраске набраны готическим шрифтом в подражании Библии.

Джейсон Вонг уже заявил, что собирается выпускать такой сборник каждый год. Его оптимизм вполне обоснован: все поступившие в продажу «Библии мемов» раскупили буквально за несколько часов.