МТС и «Билайн» начали предлагать абонентам микрозаймы

«Билайн» и МТС вышли на рынок моментальных микрозаймов. Сотрудничество с микрофинансовыми компаниями может стать очень выгодным для мобильных операторов, сообщает РБК.

Издание выяснило, что предложение о микрозаймах от 3 до 15 тысяч рублей уже появилось на сайте «Билайна», и вскоре начнется рассылка СМС-сообщений, предлагающих получить деньги на телефон или банковскую карту.

В начале декабря 2016 года пилотный проект по микрокредитам запустил МТС. Абоненты сотового оператора могут получить небольшие суммы на телефон для оплаты услуг связи или для других целей.

«В более масштабную стадию проект войдет весной этого года, микрокредиты будут одной из функций единого приложения для финансовых услуг под брендом МТС», — сообщили РБК в МТС.

В компании «МегаФон» изданию рассказали, что оператор микрозаймов не предоставляет. Представитель компании Tele2 сообщил, что в настоящее время спрос на подобные услуги анализируется.

Источники РБК на телеком-рынке предположили, что таким образом сотовые операторы прощупывают новый рынок. Но не исключили, что они могут получать комиссию по итогам продаж кредитных продуктов от своих партнеров.