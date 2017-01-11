Замминистра Иркутской области отстранили от должности

Свердловский народный суд Иркутска вынес решение о временном отстранении от должности заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой, передает ТАСС.

Нефедова обвиняется в халатности, повлекшей массовое отравление жителей области концентратом для принятия ванн «Боярышник».

«Суд постановил отстранить от занимаемой должности заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Нефедову Евгению Александровну», — огласил решение судья Владимир Гилюк.

На период следствия Нефедовой назначат пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения России, добавил судья.

При этом Гилюк согласился с позицией следователей, которые считают, что Нефедова может оказать влияние на ход расследования в случае продолжения работы в качестве замминистра.

Доводы о проблемах со здоровьем, которые привела сторона защиты, суд счел незначительными. Нефедова находится по подпиской о невыезде.

В рамках расследования удалось выяснить, что она не расторгла договор аренды земельных участков, на которых располагались торговые точки, где реализовывалась спиртосодержащая жидкость. Из-за бездействия чиновницы погибли люди, отравившиеся «Боярышником».

Напомним, что общее число погибших составляет около 80 человек.