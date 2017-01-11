Жириновскому не понравились «новогодние огоньки»

Глава ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что собирается обратиться в комитет Госдумы по культуре с предложением оценить качество транслируемых телеканалами новогодних развлекательных программ. Об этом он рассказал ТАСС.

«Нашим гражданам перестали нравиться "новогодние огоньки". Очень часто одни и те же передачи, одни и те же ведущие. Не буду называть этих актеров — они же все у нас такие обидчивые. На всех каналах все "новогодние огоньки" одни и те же, противно смотреть», — сказал Жириновский.

Он признался, что уже пытался обсудить эту проблему с одним из руководителей каналов и получил отказ на предложение убрать «новогодний огонек» из эфира, так как он «самый рейтинговый».

«Значит, проблема денег. Из-за денег миллионы людей должны мучиться и смотреть передачи, которые им не нравятся», — заявил Жириновский добавив, что «в различные инстанции» пришло 10 тысяч писем с протестами против таких программ.