Обама опубликовал вторую статью в научном журнале

Действующий президент Соединенных Штатов Барак Обама опубликовал свою статью в известном научном журнале Science. Американский лидер поделился способами, которые, по его мнению, могут помочь США бороться с глобальным потеплением. Обама уверен, что есть меры, которые не будут наносить вред экономике страны.

Американский лидер уверен, что в случае отмены всех мер борьбы с глобальным изменением климата, о чем несколько раз упоминал избранный президент США Дональд Трамп, температура на планете может повыситься на 4 градуса Цельсия к началу нового столетия. Это, в свою очередь, может вызвать глобальную климатическую катастрофу.

Обама считает возможным разработать такую стратегию экономического развития, которая позволит вести борьбу с потеплением климата, сохраняя высокие темпы роста экономики.

Глава США говорит о наглядном примере Китая, где высокие темпы развития экономики не связаны с якобы игнорированием, как говорит Трамп, мер по защите Земли от климатических изменений.

Одну из главных ролей в борьбе с глобальным потеплением Обама отводит частным компаниям, которые уже разработали схемы для снижения выбросов, а также росту эффективности производства на 20-30% в ближайшие несколько лет. Эти шаги также позволят понижать затраты на топливо и электричество.

Отметим, что основное недовольство Трампа относительно борьбы США с изменением климата планеты вызвано замедлением экономического роста в связи с закрытием угольных шахт, ТЭС и энергоемких промышленных предприятий. Обама заверил, что с 2008 года экономика страны продолжает показывать рост.

Напомним, что в июле 2016 года Обама опубликовал свою первую научную статью. Тогда темой его доклада стала реформа здравоохранения.