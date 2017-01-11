СМИ узнали о желании Обамы смягчить наказание для Челси Мэннинг

Отбывающая тюремный срок в США за госизмену информатор WikiLeaks Челси Мэннинг будет включена в президентский список заключенных, в отношении которых может быть смягчено наказание. Об этом телеканалу NBC рассказал источник в министерстве юстиции США.

Такое решение, отметил собеседник телеканала, принял президент США Барак Обама. Официально о решении может быть объявлено уже сегодня.

Мэннинг, который во время службы в американской армии был мужчиной с именем Брэдли, отбывает 35-летний тюремный срок за передачу 700 секретных документов сайту WikiLeaks.

Он был арестован в мае 2010 года. В начале 2015 года стало известно, что Мэннинг получил разрешение пройти курс гормональной терапии, чтобы превратиться в женщину. В том же году он по документам сменил пол и взял имя Челси.