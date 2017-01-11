Роскомнадзор ответил на петицию против «Викинга»

Роскомнадзор заявил, что он не отвечает за возрастную маркировку российского фильма «Викинг», так как контролирует ее, только если кино транслируется на телевидении. Об этом пишет The Saratov-room.ru.

Так ведомство ответило на петицию жительницы Саратова Яны Голощаповой, которая призвала запретить фильм к показу из-за отсутствия должных возрастных ограничений. Ее документ собрал уже более 19 тысяч подписей.

В Роскомнадзоре уточнили, что возрастная маркировка фильмов перед прокатом в кинотеатрах осуществляется на основании экспертизы по договору между распространителем продукции и ответственным экспертом.

Чиновники напомнили, что «Викинг» вышел в двух версиях: 12+ и 18+. Однако Голощапова пожаловалась именно на версию фильма 12+, где, тем не менее, были показаны сцены сексуального характера.