Путин потребовал соблюдать права заключенных

Президент Владимир Путин на торжественном заседании, которое прошло в честь 295-летия российской прокуратуры, призвал к безусловному соблюдению прав заключенных. Его слова приводит ТАСС.

«Прошу держать на контроле ситуацию с соблюдением прав граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы», — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что «закрепленные в законе стандарты содержания заключенных, их права на медицинскую помощь, иные права должны в полной мере соблюдаться».

Отметим, президент подписал закон, регламентирующий применение сотрудниками ФСИН физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия к заключенным.