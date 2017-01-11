Роскосмос назвал причину крушения «Прогресса» в конце 2016 года

Комиссия Роскосмоса определилась с наиболее вероятной причиной аварии грузового космического корабля «Прогресс МС-04», стартовавшего к МКС 1 декабря 2016 года. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Вскоре после старта произошло нештатное разделение третьей ступени ракеты-носителя и транспортного грузового корабля, после чего фрагменты ракеты упали в горной местности республики Тува.

Причиной аварии комиссия Роскосмоса признала возгорание насоса окислителя, что привело к разрушению жидкостного двигателя ракеты 11Д55 и вскрытию бака с кислородом.

Возгорание насоса, отмечает комиссия, могло произойти из-за попадания в него посторонних частиц либо из-за возможного нарушения технологии сборки двигателя 11Д55 («несоответствие зазоров между шнеком и втулкой; между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможный дисбаланс и биение ротора»).