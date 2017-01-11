ГД одобрила штрафы для провайдеров за отказ блокировать запрещенные сайты

Во втором чтении Госдума России приняла законопроект, закрепляющий ответственность интернет-операторов за неисполнение предписания по ограничению доступа к запрещенной в РФ информации. Об этом пишет РИА Новости.

За такое правонарушение предлагается взимать штраф в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей для должностных лиц, для предпринимателей без образованию юрлица — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц штраф составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Законопроект дополняет федеральный Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, которая вводит соответствующую ответственность. Также предполагается наложение штрафа в случае неисполнения возобновления доступа к информации по предписанию Роскомнадзора.

Напомним, что в настоящее время в России создан автоматизированный единый реестр запрещенной информации. В него включен ряд сайтов, который ежегодно пополняется. В течение суток интернет-оператор обязан ограничить доступ к ресурсу, с момента его появления в списке. Однако ранее в законодательстве не была предусмотрена мера ответственности за неисполнение предписания.