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11 января 2017, 12:44
археология история Китай

За первые дни нового года в Китае нашли уже две древних гробницы

Ecns.cn

В первые десять дней 2017 года китайские археологи сообщили об обнаружении двух древних гробниц.

Одна из них была обнаружена в районе Сусянь городского округа Чэньчжоу провинции Хунань на юго-востоке страны. Как сообщает археолог Ло Шеньцян, размеры гробницы – четырнадцать на два метра, предполагается, что она была построена в период, который в китайской истории известен под названием Южные и Северные династии (420 – 589 годы).

Наиболее интересной находкой стала фреска на стене гробницы с изображением двух девушек. Цветной рисунок показывает их в одеяниях с широким воротником, оставляющим плечи открытыми. «Это самое древнее погребение с фресками, обнаруженное в провинции Хунань. Их редко можно увидеть на юге Китая», – говорит Ло Шеньцян. Исследователи полагают, что найденное изображение будет весьма важным для изучения истории китайской традиционной одежды.

Другая гробница была найдена на севере Китая, в провинции Шаньси. Она принадлежала представителям высших слоев чжурчжэньского государства Цзинь, существовавшего на этой территории в 1115 – 1234 годах. Гробница также украшена фресками. Как рассказывает научный сотрудник Археологического института провинции Шаньси Чжан Гуаньхуэй, верхний ряд фресок на белом фоне изображает один из излюбленных конфуцианских сюжетов – «примеры сыновней почтительности». В 1120-х годах чжурчжэньская конница нанесла ряд поражений армии китайской династии Сун. В 1127 году чжурчжэнями был пленен император с семьей, а в 1151 году столица государства Цзинь была перенесена в Чжунду (нынешний Пекин). Завоеватели переняли многие элементы китайской культуры, китайское влияние особенно усилилось после 1191 года, когда был отменен запрет на браки между чжурчжэнями и китайцами. Так что появление такого сюжета на стенах гробницы неудивительно.

В нижней части стен гробницы изображены люди, занятые повседневным трудом и приготовлением пищи, много изображений растений, животных и облаков. Археологам уже известно несколько чжурчэньских гробниц с фресками, но такая хорошая сохранность изображений – редкость. Гробница была разграблена до обнаружения ее учеными, поэтому тела погребенных и какие-либо предметы в ней отсутствуют. Пока о хозяевах гробницы можно сказать только, что они были знатны и богаты. Сейчас памятник взят под охрану Музеем провинции Шаньси.

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