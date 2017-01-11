Слепая соня использует эхолокацию

Ученые из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова, Московского зоопарка, Биологического факультета МГУ и Зоологического института РАН в Петербурге впервые в истории обнаружили способность к эхолокации у древесного млекопитающего.

Они наблюдали за содержащимися в Московском зоопарке шапинскими роющими сонями (Typhlomys chapensis). В природе этот редкий вид встречается на севере Вьетнама, иногда шапинских роющих сонь объединяют в один вид с китайскими роющими сонями, в таком случае они носят название Typhlomys cinereus chapensis. Длина их тела 6 – 9 сантиметров, хвоста – в полтора раза больше. У них крупные уши, почти лишенные волос, и длинные белые усы. Хотя они действительно роют норы, много времени эти сони проводят на деревьях в горных лесах и питаются растительной пищей, включая листья, стебли, плоды и семена.

Способность роющих сонь видеть давно вызывало сомнения (название вида Typhlomys буквально переводится как «слепая мышь»), хотя некоторые авторы писали, что роющие сони все-таки могут видеть. Авторы нынешнего исследования показали, что эти животные не в состоянии достаточно четко ориентировать при помощи зрения, так как их сетчатка изогнута. У них крайне мало, не более 2500, нейронов в фокальной плоскость сетчатки, а зрительные нерв замещен клетками глии. При этом роющим соням необходимо ориентироваться среди древесных ветвей.

Ученые обнаружили, что роющие сони издают звуки частотой 50 – 100 килогерц, то есть в ультразвуковом диапазоне. Эти звуки издаются сериями до семи подряд и весьма напоминают ультразвуковые сигналы, которые используются для ориентации летучими мышами, но звучат гораздо слабее. Соня гораздо чаще воспроизводит такие звуки во время движения, чем в состоянии покоя.

Авторы работы предполагают, что предок роющих сонь жил в лесной подстилке и утратил зрение, так как оно не использовалось им в темной среде обитания. Когда эти животные начали подниматься на деревья, у них развилась способность к эхолокации, обеспечившая им возможность карабкаться на ветви. Открытие показывает, что и у летучих мышей эхолокация могла появиться раньше, чем способность к полету.

Работа опубликована в журнале Integrative Zoology.