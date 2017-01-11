Посещение спортзала даже раз в неделю продлевает жизнь

Массовое обследование жителей Англии и Шотландии показывает, что занятие спортом даже всего один раз в неделю лучше, чем полный отказ от спортивной активности.

Рекомендуемый минимум занятий физкультурой составляет 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной нагрузки в неделю. Ученые проанализировали данные об образе жизни и занятиях спортом 63591 взрослого человека в период с 1994 по 2012 годы. Средний возраст участников составил 59 лет. За исследуемый период среди них было 8802 случаев смерти, в том числе 2780 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и 2526 от рака.

Ученые обнаружили, что у людей, которые посвящают спорту даже меньше этого минимума, вероятность смерти снижается на 34 % по сравнению с теми, кто спортом не занимается совсем. Как правило, это люди, который ходят в спортзал или на пробежку в выходной день. Ведущий автор исследования Гэри О’Донован (Gary O’Donovan) из университета Лафборо говорит, что они обычно занимаются более интенсивно, чем те, кто посвящает тренировкам больше дней, в результате качество занятий оказывается более важным, чем количество.

Итоги исследования опубликованы в JAMA Internal Medicine.