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11 января 2017, 12:41
Борис Немцов Владимир Путин Дмитрий Песков убийство

В Кремле заявили о желании Путина раскрыть все обстоятельства убийства Немцова

Борис Немцов
Борис Немцов
Фото: Sergey Rodovnichenko

Российский президент Владимир Путин исходит из того, что убийство политика Бориса Немцова должно быть полностью раскрыто. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Подобные дела являются чрезвычайно сложными, и расследование их может тянуться годами. Но вместе с тем, безусловно, президент исходит из того, что каждое подобное преступление… должно рано или поздно быть раскрыто. И исполнители, и те, кто за ними могли стоять, должны быть привлечены к ответственности и наказаны соответствующим образом», — сообщил Песков.

Немцов был застрелен вблизи Кремля в ночь на 28 февраля 2015 года. В подготовке и исполнении убийства обвиняются Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Заказчиком и организатором преступления, как считают следователи, является бывший офицер чеченского батальона Внутренних войск «Север» Руслан Мухудинов. Он находится в международном розыске.

Представители семьи погибшего называют организаторами убийства командира батальона «Север» Алибека Делимханова и его заместителя Руслана Геремеева.

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