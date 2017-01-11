Россияне из-за высоких цен на мясо перешли на тыквы

В последние годы россияне стали есть меньше мяса, рыбы, молока и сахара. Согласно данным ежегодного сборника Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели», они перешли на картофель, бахчевые культуры и овощи, сообщают «Известия».

С 2013 по 2015 годы россияне «урезали» на 2 кг порцию мяса и на 5 кг - рыбы. Они уменьшили потребление молока и молочных продуктов на 9 кг и сахара на 1 кг. Неизменным остается только количество купленных яиц и хлеба.

В 2015 году каждый гражданин РФ съел 112 кг картофеля, что на 3 кг больше, чем в 2005 году. Прирост популярности кабачков, тыкв и арбузов по сравнению с 2005 годом заметно увеличился — на 24 кг.

Генеральный директор Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России (АССАГРОС) Маргарита Попова рассказала «Известиям», что россияне тратят на еду не менее половины семейного бюджета. Так как многие продукты заметно подорожали, а доходы уменьшились, переход на картофель и овощи вполне закономерен.

Некоторые эксперты издания отметили, что переход россиян на более дешевые комбинированные аналоги молочных продуктов с жирозаменителями или растительными жирами может отрицательно сказаться на здоровье людей. В частности, на демографии.

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург уточнил, что белок животного происхождения, содержащийся в натуральных продуктах и нежирных рыбе и мясе, необходим детям, подросткам, кормящим и беременным женщинам, пожилым людям.