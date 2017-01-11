Трамп заявил об отсутствии кнопки перезагрузки отношений с РФ

В ходе общения с журналистами избранный президент США Дональд Трамп заявил, что кнопки перезагрузки российско-американских отношений не существует, передает Reuters.

И самой перезагрузки, соответственно, тоже не будет: новая администрация Белого дома «либо поладит, либо нет» с Москвой.

До этого Трамп, комментируя введенные Обамой антироссийские санкции в связи с хакерскими атаками, заявил, что президент США в данном случае не зашел слишком далеко. По его словам, Россия не должна была организовывать кибератаки — но после его прихода к власти она будет относиться к США гораздо более уважительно, нежели при Обаме.

При этом Трамп признал, что хакерские атаки мог организовать «кто-то еще» — не обязательно Россия.

Напомним, санкции в отношении РФ были введены администрацией Обамы 30 декабря.