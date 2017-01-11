Закон об отречении императора от престола начали готовить в Японии

Правительство Японии приступило к подготовке законопроекта, который позволит императору Акихито отречься от престола 1 января 2019 года в пользу своего старшего сына Нарухито. Об этом сообщает издание «Санкэй симбун».

Закон могут принять уже в мае 2017 года, после того, как он пройдет обсуждение в обеих палатах парламента, а также комиссии специалистов. Напомним, что в настоящее время действующая конституция Японии не допускает возможности отречения императора от престола.

Ранее сообщалось, что Акихито хочет покинуть престол по состоянию здоровья.