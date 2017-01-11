Российская национальная библиотека передаст РПЦ здание в Петербурге

Российская национальная библиотека, расположенная в Петербурге, к сентябрю передаст одно из своих зданий Русской православной церкви. Об этом сообщил директор библиотеки Александр Вислый, передает РИА Новости.

Речь идет о здании на набережной Обводного канала, где в свое время располагалась библиотека Духовной академии.

«Здание передается РПЦ… потому что это здание раньше принадлежало церкви. Есть распоряжение правительства: передать здание в течение пяти месяцев с момента ввода в эксплуатацию второй очереди нового здания [библиотеки]», — отметил директор.

По его словам, строительство этого здания на Московском проспекте должно завершиться к 31 марта.