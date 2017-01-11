11 января 2017, 20:24
Российская национальная библиотека передаст РПЦ здание в Петербурге
Российская национальная библиотека, расположенная в Петербурге, к сентябрю передаст одно из своих зданий Русской православной церкви. Об этом сообщил директор библиотеки Александр Вислый, передает РИА Новости.
Речь идет о здании на набережной Обводного канала, где в свое время располагалась библиотека Духовной академии.
«Здание передается РПЦ… потому что это здание раньше принадлежало церкви. Есть распоряжение правительства: передать здание в течение пяти месяцев с момента ввода в эксплуатацию второй очереди нового здания [библиотеки]», — отметил директор.
По его словам, строительство этого здания на Московском проспекте должно завершиться к 31 марта.
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