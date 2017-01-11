«Россия сегодня» и ТАСС получили льготы на госзакупки

В правительственный перечень федеральных предприятий, имеющих «существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности государства» вошли информагентства «Россия сегодня», ТАСС, Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) и телецентр «Останкино». Соответствующий документ был утвержден в конце 2016 года, а опубликован 11 января на официальном интернет-портале правовой информации.

В список внесены 64 федеральных государственных унитарных предприятия (ФГУП) — ФСО, ФСБ и Минобороны, в том числе калининградская газета «Страж Балтики», подразделения Росатома, управление делами президента РФ, включая «Президент-Сервис» и торговый дом «Кремлевский».

Вошедшие в список ФГУПы, в соответствии с законом, могут осуществлять госзакупки по упрощенной схеме.

Прочие ФГУПы обязаны публиковать все сведения о закупках и проводить их по жестко регламентированным процедурам.