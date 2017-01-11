В Ростове напали на корреспондента «Кавказского узла»

В центре Ростова-на-Дону пятеро неизвестных напали на корреспондента «Кавказского узла», одного из лидеров движения «Левый блок» Владислава Рязанцева. Об этом он написал в Facebook.

Инцидент произошел накануне днем.

«На меня сейчас прямо в центре города (площадь Советов) напали 5 человек с закрытыми лицами, ударили в голову, повалили на землю. Жену силой отпихнули, отбили прохожие», — сообщил он.

По словам активиста, нападавшие не пытались отнять деньги или телефон.

Как сообщил Рязанцев «Кавказскому узлу», избиение произошло после того, как он возвращался со съемки стадиона «Ростов-Арена».

Журналист решил обратиться в полицию по факту нападения.