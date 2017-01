Глава МИД Польши похвастался контактами с несуществующей страной

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский телеканалу Polsat упомянул несуществующую страну Сан-Эскобар, с представителями которой он намерен переговорить в Нью-Йорке.

В США глава МИД Польши находится для продвижения кандидатуры своей страны в непостоянные члены Совбеза ООН.

«У нас есть возможность провести около 20 переговоров с разными министрами. С некоторыми, как например [странами] на Карибах, впервые в истории нашей дипломатии. Например, с такими странами, как Сан-Эскобар или Белиз», — цитирует дипломата РИА Новости.

Упоминание несуществующей страны стало популярным среди польских интернет-пользователей. В Twitter появилась страничка Демократической республики Сан-Эскобар с рекламой местных туристических услуг и информацией об отмене визового режима с Польшей.

@rpdsanescobar here you go pic.twitter.com/s8s8UXkLqG