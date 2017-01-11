В Саратове от взрыва газа в жилом доме пострадали семь человек

В результате взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове пострадали семеро человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Около половины одиннадцатого утра в доме на Московском шоссе, 11 произошел хлопок газа и начался пожар.

«Пожар был ликвидирован в 12:10 по Москве, спасено 11 человек, семь человек пострадали, из них четверо госпитализированы, включая двоих детей, троим оказана помощь на месте», — сказал собеседник агентства из регионального МЧС.

В результате взрыва были повреждены межкомнатные перекрытия, пожар охватил около 250 квадратных метров. Погорельцы эвакуированы и поселены в пункты временного размещения.