СК расследует взрыв газа в саратовской многоэтажке

Следователи управления СКР по Саратовской области начали доследственную проверку из-за взрыва бытового газа в многоэтажке в Саратове. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Взрыв произошел сегодня днем в Ленинском районе города. В результате, по предварительным данным, пострадали семь человек, четверо из них были госпитализированы.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая проведет его осмотр.

Как сообщает местное издание «Взгляд-инфо», взрыв и последовавший за ним пожар произошли в шестиэтажном доме №11 на Московском шоссе. Серьезнее других пострадал 38-летний Роман Денисов, в квартире которого случилось ЧП.

Он получил ожоги 90% тела. Денисов, как отмечается, работает дефектовщиком газовых труб.