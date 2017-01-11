Песков пообещал изучить опубликованные Савченко списки пленных

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация, предоставленная народным депутатом Украины Надежды Савченко о якобы задержанных гражданах России, будет проверена. Об этом пишет ТАСС.

«У меня нет сомнения, что так или иначе это будет анализироваться, и я не могу исключить, что в той или иной форме произойдет обмен мнениями в ходе работы контактной группы соответствующих подразделений», — отметил пресс-секретарь президента.

При этом Песков заверил, что обмен пленными ведется медленно, но Москва продолжит работу для формирования доверия. «Я имею ввиду ополченцев Донбасса и Киев. Это вопрос именно договоренностей и доверия двух сторон этого конфликта. Москва продолжала и будет продолжать делать все, чтобы эту атмосферу доверия, которая приведет к таким важным шагам, формировать», — пояснил он.

Как сообщалось ранее, Савченко опубликовала скорректированные списки осужденных на Украине россиян.