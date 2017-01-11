СМИ узнали об отставках в руководстве «Почты России»

Сразу трое заместителей руководителя «Почты России» Дмитрия Страшнова покинут свои посты. Причины их ухода не уточняются. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экономических кругах.

«Уходят из компании Родион Шишков, который отвечал за развитие госуслуг, заместитель по операционному управлению Сергей Тимошин, а также Татьяна Рябова, отвечающая в компании за работу с кадрами», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, что в ноябре 2016 года Генпрокуратура России сообщила о том, что глава «Почты России» незаконно получил премию по итогам 2014 года в размере 95,4 млн рублей. При этом в СКР были направлены материалы для проверки не только Страшнова, но и двух глав департаментов Минкомсвязи РФ, которые принимали решение о премии.