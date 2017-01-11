Жириновский предложил отправлять стритрейсеров в ссылку

Основатель и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал решение суда по делу стритрейсера Мары Багдасарян, участвовавшей в гонке с полицией на «Гелендвагене», сообщает агентство «Москва».

В декабре 2016 года девушке был назначен административный арест на 10 суток и штрафы, в общей сложности, на 183 тысячи рублей. Кроме того, ее приговорили к исправительным работам, которые Багдасарян, судя по сообщению телеканала РЕН ТВ, исполняет в офисе.

В январе официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина сообщила СМИ, что прокуратура может потребовать через суд пожизненно лишить Багдасарян водительских прав, если у девушки подтвердится заболевание, с которым запрещено управлять автомобилем.

Жириновский на это сегодня заявил: «Кататься на машинах у нее здоровье есть, а выполнять принудительные работы — нет, она, оказывается, больная. Я понимаю, в 80 лет больные, а эта особа, у которой наверняка богатые родители, отчего она больная — от переедания?».

Он также пообещал внести поправку в Уголовный кодекс, вводящую «новый вид наказания — ссылку, как было при царе».

«Из Москвы выслать лет на пять, для них это самое страшное наказание, там мама и папа уже не помогут», — считает Жириновский.