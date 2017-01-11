РПЦ заявила о праве на субсидии Исаакиевского собора как объекта ЮНЕСКО

Глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявила, что поддержание в надлежащем состоянии Исаакиевского собора как объекта ЮНЕСКО будет осуществляться за счет городских субсидий. Об том она рассказал «Интерфакс-Религия».

По словам игуменьи, в контексте законов РФ также возникает вопрос о том, придется ли Русской православной церкви (РПЦ) предоставлять музею Исаакиевский собор равноценную по площади и техническому состоянию площадку.

Глава юрслужбы предположила, что, так как музейная деятельность основана на экспонировании самого пространства собора, его архитектурных особенностей и предметов культа, петербургским властям придется придумать какой-то иной механизм. Ведь закон предусматривает выселение музея с занимаемой площади. Если в Исаакиевском соборе будет создан церковный музей, и государственному музею там места не будет, то возникает вопрос, имеет ли он право рассчитывать на адекватные размеру соборы площади.

«Если такого выселения не будет, значит надо продумывать вариант каких-то двойных договоров, соглашений, чтобы и религиозная организация имела объект в безвозмездном пользовании, и музей вступил в какие-то договорные отношения с религиозной организацией», — пояснила игуменья.

Игуменья Ксения предположила, что имеющиеся ценности будут сохранены в госсобственности и оперативном управлении музея, но переданы в безвозмездное пользование церкви.

«Иными словами, религиозная организация, пользующаяся этими музейными предметами, будет подконтрольна музею, который будет проверять сохранность этих предметов, бить тревогу в том случае, если что-то будет нарушено, если какие-то предметы будут под угрозой разрушения. Музейные работники должны периодически приходить, контролировать сохранность этих предметов, потому что музей будет правообладателем этих ценностей», — уточнила она.