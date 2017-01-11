Каждый пятый Sukhoi SuperJet сняли с полетов из-за дефекта

Около 20% самолетов Sukhoi SuperJet 100 выведены из эксплуатации из-за дефекта хвостового стабилизатора. Они простоят на земле до конца января, пишут «Ведомости».

Неполадки были выявлены в самолетах, которые эксплуатируются в России и Мексике.

В России повреждения были найдены у 14 воздушных судов, у мексиканской Interjet проблемы обнаружились на половине бортов — 11 из 22. К настоящему моменту шесть самолетов Interjet введены в строй после ремонта. Таким образом, сейчас не эксплуатируются 19 Sukhoi SuperJet 100 или каждый пятый борт (всего в мире летают 87 самолетов этой марки).

В конце декабря Росавиация приостановила полеты всех самолетов Sukhoi SuperJet 100, в которых были обнаружены дефекты хвостового стабилизатора, до устранения этих дефектов.