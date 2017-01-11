11 января 2017, 17:52
В Бельгии задержаны предполагаемые помощники брюссельских террористов
В бельгийской столице задержана пара, которую подозревают в помощи братьям Ибрагиму и Халиду эль-Бакрауи, устроившим теракты в Брюсселе 22 марта 2016 года. Об этом пишет Dhnet.be.
Речь идет о взрывах в брюссельском аэропорту и на одной из станций метро. В результате терактов тогда погибли 35 человек. Также умерли три террориста.
По данным издания, по подозрению в помощи двоим террористам накануне были задержаны Фарид К. и его подруга М. Б.
По данным источника издания, пара могла передавать сообщения террористов, которых полиция разыскивала в Бельгии и Франции.
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