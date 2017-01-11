Клиенты Татфондбанка сообщили о махинациях с их деньгами

Казанский Татфондбанк, на конец года входивший в 50 крупнейших российских кредитных организаций, перевел деньги около 2 тысяч своих крупных вкладчиков в дочернюю инвестиционную компанию «ТФБ-Финанс». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из клиентов банка.

Он сообщил, что речь идет о вкладчиках с депозитами более 1 млн рублей. Теперь же, по его словам, эти вклады клиентам банка не компенсируют.

«Мы приходили продлить вклад, и нам предлагали разместить денежные средства на другом счете под более высокую ставку при условии сохранения их страхового покрытия», — отмечал пострадавший.

15 декабря ЦБ ввел временную администрацию в Татфондбанк, 26 декабря начались выплаты его клиентам. Во время подачи заявлений на возмещение депозитов вкладчики банка и узнали, что больше не являются его клиентами.

В пресс-службе министерства экономики Татарстана изданию сообщили, что в курсе проблемы, но «пока никаких решений нет».