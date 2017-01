Дуров выразил сомнения в возможности ФСБ взломать Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров пояснил, что имеется ввиду под словом «взлом» его мессенджера и выразил сомнение в правдивости доклада о небезопасности его использования. Об этом Дуров рассказал изданию «Секрет фирмы».

«Формулировка "His/her understanding was that the FSB ... had cracked this communication software" ("он/она пришли к пониманию, что ФСБ... взломало это коммуникационное программное обеспечение" — Полит.ру), скорее всего, подразумевает перехват авторизационных SMS [оппозиционеров Олега] Козловского и [Георгия] Албурова в апреле 2016 года», — считает создатель сервиса.

Он также отметил, что BuzzFeed, который опубликовал доклад сотрудника британской разведки, является достоверным источником.

Ранее BuzzFeed опубликовало доклад сотрудника разведки Великобритании, который говорит о том, что ФСБ якобы удалось взломать Telegram. Автор документа уверяет, что использование сервиса не является безопасным.

Напомним, что WikiLeaks в своем твиттере к опубликованным материалам отнеслось с критикой. «35-страничный документ PDF, который опубликовало BuzzFeed в отношении Трампа, не является отчетом разведслужб. Стиль, факты и даты не вызывают никакого доверия», — говорилось в сообщении.