Тиллерсон упрекнул РФ в игнорировании интересов США

Кандидат на должность главы Госдепа США Рекс Тиллерсон посетовал, что в гонке за усилением своей роли на международной арене Россия не берет во внимание интересы Соединенных Штатов. Об этом пишет газета Washington Post.

«...Россия добивается уважения и востребованности на глобальной арене., но ее действия не учитывают американские интересы», — заявил Тиллерсон.

Он уверен, что «Россия представляет опасность, но она не является непредсказуемой в отстаивании ее собственных интересов».

«Нам нужен открытый и честный диалог с Россией по поводу ее амбиций, так чтобы мы знали, как планировать наш собственный курс», — добавил Тиллерсон.

При этом он упомянул и тему Крыма, указав, что РФ не имела законных прав на его присоединение: «Это был захват территории, которая не являлась их (России)».

Он также заявил, что поддерживает политику санкций в отношении РФ.

Напомним, что Тиллерсон является главой крупнейшей в США нефтяной компании ExxonMobil. Он занимает 25-е место в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes.