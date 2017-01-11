Тиллерсон призвал к поставкам летального оружия на Украину

Кандидат на пост главы внешнеполитического ведомства США Рекс Тиллерсон в ходе слушаний в Сенате заявил, что поддерживает поставку летального оружия на Украину, если там будут продолжаться боевые действия.

«Я думаю, что нам важно оказывать Украине всю необходимую поддержку для того, чтобы она могла защитить себя от дальнейшей экспансии или агрессии», — заявил Тиллерсон.

Он уточнил, что сам стал бы решать подобный вопрос, собрав совещание с Советом национальной безопасности США и представителями других ведомств, — но при этом лоббировал бы положительное для Украины решение.

Напомним, ранее Тиллерсон обвинил Россию в агрессии по отношению к Украине, расценив таким образом воссоединение Крыма с РФ после проведения там соответствующего референдума.

Кроме того, кандидат в госсекретари США заявил, что Москва игнорирует интересы Вашингтона, и это делает невозможным восстановление российско-американских отношений в конструктивном ключе.