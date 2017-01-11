Трамп пригрозил журналистам возмездием за «компромат»

В ходе пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа была затронута тема «компромата», который опубликовал на политика известный сайт BuzzFeed. По словам Трампа, администрация сайта по закону ответит за публикацию анонимного документа, передает РИА Новости.

«Они должны приготовиться к последствиям, они уже готовятся», — предупредил республиканец, назвав сайт BuzzFeed «кучей мусора», а его сотрудников — «очень нечестными людьми».

Телеканал CNN, который выдал в эфир новость об этом компромате со ссылкой на неких неназванных американских чиновников, на пресс-конференции удостоился от Трампа обвинения в обнародовании «фейковых новостей».

Трамп считает, что публикации в СМИ способны в буквальном смысле уничтожить человека, и сам, по его словам, был свидетелем подобных ситуаций. «Все, чего я хочу, — это чтобы журналисты были честными», — заверил Трамп.

BuzzFeed опубликовал анонимный доклад, в котором говрилось, что некие «российские агенты» располагают компрометирующими материалами на Дональда Трампа.

Схожее сообщение передал телеканал CNN со ссылкой на анонимных американских чиновников: по их словам, спецслужбы США испытывают соответствующие подозрения, о которых якобы поведали и Трампу, и действующему главе государства Бараку Обаме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту новость, заявил, что Россия не собирает каких-либо порочащих сведений на мировых деятелей, а доклад о компромате является «абсолютной уткой, абсолютной фабрикацией и абсолютной чушью».