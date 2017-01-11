Трамп назвал фейком влияние Кремля на выборы в США

Избранный президент США Дональд Трамп считает фейком сообщения о влиянии российских властей на выборы в США через кибератаки на американские политические институты. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, сообщает RT.

Ранее США ввели новые санкции в отношении России и выслали 35 семей российских дипломатов в ответ на взлом серверов Демократической партии США и публикацию этой переписки. Действующий президент США Барак Обама считает, что за атаками стоит Россия.

Трамп также выразил мнение, что за атаками стоит Россия, однако заявил, что хакерские атаки совершают и другие страны.

«Что касается хакерских атак, я думаю, что это сделала Россия. Но нас взлымывали и другие страны, и представители других сил», — подчеркнул Трамп, приведя в пример взлом со стороны Китая, в результате которого в сеть утекли данные 22 миллионов американцев.

«На фоне этого недавний взлом со стороны России ничего выдающегося не представляет», — добавил он.

Трамп также отметил, что считает «честным» президента России Владимира Путина.

«Я считаю, что он честен», — сказал политик.

Он отметил, что, если Путин ему симпатизирует, то это хорошо. «Друзья, это плюс, а не минус», — сообщил Трамп.

Избранный президент добавил, что у Америки «сейчас ужасные отношения с Россией, но Россия нужна нам для того, чтобы бороться с ИГ».