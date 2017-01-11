Трамп пообещал отменить закон Обамы об обязательном медстраховании

Миллиардер Дональд Трамп, который 20 января вступит в должность президента США, подтвердил свое обещание отменить реформу здравоохранения, введенную действующим президентом Бараком Обамой. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которую транслировал RT.

«Я отменю и заменю реформу», — сообщил Трамп.

Он отметил, что разработка нового плана по медицинскому страхованию американцеы пройдет параллельно с отменой действующего закона.

Реформа здравоохранения была начата в 2010 году. Она получила неофициальное название Obamacare («забота Обамы»). Реформа предусматривает всеобщее медицинское страхование и субсидии малоимущим на покупку медицинской страховки.

Благодаря реформе около 20 миллионов впервые получили доступ к страховой медицине.

Также Трамп подтвердил планы по строительству стены на границе с Мексикой для остановки нелегальной миграции.

«Мексика в той или иной форме компенсирует нам стоимость стены», — добавил избранный президент, отметив, что вряд ли это будет прямой платеж.