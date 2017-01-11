Трамп отказался критиковать Обаму за «хакерские» санкции против РФ

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что не считает санкции, введенные Белым домом против России из-за кибератак, признаком того, что действующий глава государства Барак Обама «зашел слишком далеко», передает Reuters.

Трамп при этом признал, что хакерские атаки на серверы Демократической партии США и другие сетевые ресурсы, так или иначе связанные с президентскими выборами, мог совершить «кто-то другой», а Россия в любом случае «не должна была этого делать».

После этого политик заверил присутствовавших на пресс-конференции журналистов, что после его прихода к власти Россия будет относиться к США с гораздо большим уважением, нежели при его предшественнике Обаме, и впредь не станет устраивать хакерские атаки.

Ранее Трамп назвал информацию о влиянии Кремля на президентские выборы в США «фейком».

Напомним, администрация Обамы ввела новые антироссийские санкции 30 декабря, обосновав их обвинением в причастности властей РФ к организации хакерских атак с целью вмешательства в избирательный процесс в США.

Основанием для введения санкций послужил доклад, подготовленный тремя спецслужбами (ФБР, АНБ и ЦРУ), большая часть которого была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT приводились преимущественно пятилетней давности.