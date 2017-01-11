Володин официально открыл весеннюю сессию Госдумы

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин под звуки государственного гимна открыл весеннюю сессию. Об этом пишет «Интерфакс».

«Сегодняшним заседанием мы начинаем работу Государственной Думы в 2017 году. Это знаменательный для истории нашей страны год: мы вступили в год столетия судьбоносных событий — революций 1917 года», — отметил Володин.

Он подчеркнул, что «память о тех драматических событиях не должна становиться дополнительным источником раскола нашего общества». Спикер ГД отметил, что в 2017 году многие эксперты будут возвращаться к событиям 1917 года и анализировать их. Володин уверен, что всегда важно помнить уроки истории.

«Опыт революций учит тому что, какими бы сложными ни были бы социальные противоречия, их разрешение не должно проходить через конфронтацию. Нам необходимо общественное согласие, объединение людей разных взглядов и убеждений вокруг консолидирующих целей и ценностей развития России», — сказал председатель Госдумы.

«Эта сессия — важнейший этап и фундамент нашей работы на все ближайшие годы», — заверил Володин и рассказал, что во вторую сессию пройдет 40 пленарных заседаний ГД, а также 6 региональных недель. Об этом пишет ТАСС.

Спикер также сообщил, что депутатам предстоит работать над повышением эффективности работы парламента и законодательного качества. «Именно эту задачу президент РФ Владимир Путин обозначил в своем послании Федеральному собранию», — заключил он.